TSK Tel Abyad'daki YPG/PKK mevzilerine obüs atışları yapıyor (2)
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yapılan obüs atışlarından detaylar TEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçesine obüs atışları başlattı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yapılan obüs atışlarından detaylar TEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçesine obüs atışları başlattı.
TSK, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da örgütün mevzilerini obüs atışlarıyla hedef alıyor.