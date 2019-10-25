TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan mobil klinik
TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan mobil klinik Klinikte tedavi olan hastalarTEL ABYAD - TSK tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da kurulan mobil klinik bölge halkına hizmet veriyor.
25.10.2019 12:46
TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan mobil klinik
Klinikte tedavi olan hastalar
TEL ABYAD - TSK tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da kurulan mobil klinik bölge halkına hizmet veriyor.
Kaynak: AA