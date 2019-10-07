TSK tarafından Suriye sınırına askeri takviye sürüyor

TSK tarafından Suriye sınırına askeri takviye sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank, zırhlı araç ve personel takviyesi sürüyor.

07.10.2019 22:51
TSK tarafından Suriye sınırına askeri takviye sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank, zırhlı araç ve personel takviyesi sürüyor.


Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Yayladağı ilçesine getirilen tankları taşıyan askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında yola çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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