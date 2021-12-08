TSK tarafından selin yaşandığı Ayancık'ta kurulan "Hafif Alaşımlı Sabit Köprü" kaldırıldı - Haberler
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TSK tarafından selin yaşandığı Ayancık'ta kurulan "Hafif Alaşımlı Sabit Köprü" kaldırıldı

TSK tarafından selin yaşandığı Ayancık'ta kurulan
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesine kurulan "Hafif Alaşımlı Sabit Köprü", yeni köprünün yapılmasının ardından kaldırıldı.

AYANCIK, SİNOP (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince ( Tsk ) sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesine kurulan "Hafif Alaşımlı Sabit Köprü", yeni köprünün yapılmasının ardından kaldırıldı.

Askeri amaçlar haricinde ilk kez, selin yaşandığı Ayancık'ta kurulan "Hafif Alaşımlı Sabit Köprü" sayesinde, köprüleri yıkılan ilçedeki vatandaşların ulaşımı sağlandı.

Kaymakam İsmail Pendik, köprüde görev yapan askeri personele hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Çok önemli bir görevi başarıyla tamamladılar. Ayancık halkı adına kendilerine teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.

Pendik, daha sonra, ilçeden ayrılacak personele Türk bayrağı takdim etti.

Ayancık'ta yapılan Terminal Köprüsü, 29 Kasım'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle hizmete açılmıştı.

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AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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