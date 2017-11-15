Tsk: Suriye Sınırında Bin 769 Kişi Yakalandı

GENELKURMAY Başkanlığı, Suriye sınırından



yasa dışı geçiş yapmak isteyen bin 769 kişinin yakalandığını duyurdu.



Genel Kurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından dün Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçiş teşebbüsünde bulunan bin 749, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yolla gitmek isteyen 20 olmak üzere toplam bin 769 kişi yakalandı. - Reyhanlıhatay