Tsk, Suriye'deki Pyd Mevzilerini Vurdu

TSK, Suriye'de bulunan terör örgütü PYD'nin mevzilerini vurdu.

Tsk, Suriye'deki Pyd Mevzilerini Vurdu

TSK, Suriye'de bulunan terör örgütü PYD'nin mevzilerini vurdu.

Kaynak: Dunya.com