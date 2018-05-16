Tsk, Suriye'de 12. Gözlem Noktasını Kuruyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Konvoyu Astana görüşmelerinde kararlaştırılan gerginliği azaltma bölgelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla 12. gözlem noktasını kurmak üzere İdlib'in batı yakınlarında bulunan Cisr Şuğur şehri yakınlarındaki Bedama köyüne girdi.

Mahalli kaynaklardan alınan bilgiye göre, aralarında zırhlı araçların da bulunduğu TSK'ye ait 50 kadar askeri araç Keferlusin geçidinden geçerek İdlib'in kuzey kesimindeki Cisr Şuğur şehrinin doğu kesiminde bulunan Bedama köyüne girdi.

Konvoyun Bedama köyü yakınlarındaki El Akavi dağında 12. gözlem noktasını kurmak için mekan tespit çalışması yaptığı kaydedildi. Akavi dağının Kürt ve Türkmen dağlarına hakim bir noktada bulunduğu belirtildi.

TSK, Kazakistan'ın Astana şehrinde Türkiye, Rusya ve İran'ın anlaştığı, Suriye'de gerilimi azaltma bölgelerinin güvenliğini sağlamak üzere bugüne kadar Halep'in batı kesiminden İdlib'in doğusu ve Hama'nın Kuzey tarafına uzanan 11 bölgede gözetleme noktası kurdu. - İDLİB