TSK Spor Gücü, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Önemli Başarılar Elde Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TSK Spor Gücü, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Önemli Başarılar Elde Etti

TSK Spor Gücü, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Önemli Başarılar Elde Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

01-07 Temmuz 2021'de Şırnak'ta Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na TSK Spor Gücü Takımı da katılarak önemli başarılar elde etti.

01-07 Temmuz 2021'de Şırnak'ta Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na TSK Spor Gücü Takımı da katılarak önemli başarılar elde etti. Milli Takım Belirleme Kriterleri'ne göre ilk dörde giren sporcuların çağırıldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda dereceye giren sporcularımız şöyle:

Türkiye Şampiyonası Birincileri

-Hv. Atğm. Serhat Akçay 60 kg Full Contact

-Topçu Atğm. Oğuz Sever 63, 5 kg K1 Style

-P. Söz. Er Emre Yıldırım 75 kg Full Contact

-P. Onb. Turgut Dağdağan 86 kg Low Kick

-P. Er Taha Özalp 67 kg K1 Style

Türkiye Şampiyonası İkincileri

-Ulş. Asb. Kd. Çvş. Mustafa Yerli 79 kg Kick Light

-Topçu Uzm. Çvş. Ahmet Cengiz 94 kg Kick Light

-P. Er. Berat Çuhadar 81 kg K1 Style

Türkiye Şampiyonası Üçüncüleri

-P. Uzm. Çavuş Tanju Karadağ 67 kg Full Contact

-Topçu Uzm. Çvş. Ahmet Cengiz 94 kg Light Contact

-P. Er Muammer Çelik 69 kg Point Fighting

15-24 Ekim 2021 İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Kick Boks Şampiyonası'na Türk Milli Takımı adına katılmaya hak kazanan sporcularımız:

-Topçu Atğm. Oğuz Sever 63, 5 kg K1 Style

-P. Söz. Er Emre Yıldırım 75 kg Full Contact

-P. Onb. Turgut Dağdağan 86 kg Low Kick

2022 yılı Nisan ayında Antalya'da düzenlenecek olan 7. Uluslararası Açık Kick Boks Avrupa Kupası'na Milli Takım adına katılacak sporcularımız:

-Hv. Atğm. Serhat Akçay 60 kg Full Contact

-Ulş. Asb. Kd. Çvş. Mustafa Yerli 79 kg Kick Light

-Topçu Uzm. Çvş. Ahmet Cengiz 94 kg Kick Light

-P. Er. Berat Çuhadar 81 kg K1 Style

-P. Er Taha Özalp 67 kg K1 Style

Dereceye giren tüm sporcularımızı ve TSK Spor Gücü Takımımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TSK Spor Gücü, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Önemli Başarılar Elde Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 18:12:31. #1.15#

title