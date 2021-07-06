TSK Spor Gücü, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Önemli Başarılar Elde Etti

01-07 Temmuz 2021'de Şırnak'ta Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na TSK Spor Gücü Takımı da katılarak önemli başarılar elde etti.

01-07 Temmuz 2021'de Şırnak'ta Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na TSK Spor Gücü Takımı da katılarak önemli başarılar elde etti. Milli Takım Belirleme Kriterleri'ne göre ilk dörde giren sporcuların çağırıldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda dereceye giren sporcularımız şöyle:

Türkiye Şampiyonası Birincileri

-Hv. Atğm. Serhat Akçay 60 kg Full Contact

-Topçu Atğm. Oğuz Sever 63, 5 kg K1 Style

-P. Söz. Er Emre Yıldırım 75 kg Full Contact

-P. Onb. Turgut Dağdağan 86 kg Low Kick

-P. Er Taha Özalp 67 kg K1 Style

Türkiye Şampiyonası İkincileri

-Ulş. Asb. Kd. Çvş. Mustafa Yerli 79 kg Kick Light

-Topçu Uzm. Çvş. Ahmet Cengiz 94 kg Kick Light

-P. Er. Berat Çuhadar 81 kg K1 Style

Türkiye Şampiyonası Üçüncüleri

-P. Uzm. Çavuş Tanju Karadağ 67 kg Full Contact

-Topçu Uzm. Çvş. Ahmet Cengiz 94 kg Light Contact

-P. Er Muammer Çelik 69 kg Point Fighting

15-24 Ekim 2021 İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Kick Boks Şampiyonası'na Türk Milli Takımı adına katılmaya hak kazanan sporcularımız:

-Topçu Atğm. Oğuz Sever 63, 5 kg K1 Style

-P. Söz. Er Emre Yıldırım 75 kg Full Contact

-P. Onb. Turgut Dağdağan 86 kg Low Kick

2022 yılı Nisan ayında Antalya'da düzenlenecek olan 7. Uluslararası Açık Kick Boks Avrupa Kupası'na Milli Takım adına katılacak sporcularımız:

-Hv. Atğm. Serhat Akçay 60 kg Full Contact

-Ulş. Asb. Kd. Çvş. Mustafa Yerli 79 kg Kick Light

-Topçu Uzm. Çvş. Ahmet Cengiz 94 kg Kick Light

-P. Er. Berat Çuhadar 81 kg K1 Style

-P. Er Taha Özalp 67 kg K1 Style

Dereceye giren tüm sporcularımızı ve TSK Spor Gücü Takımımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Kaynak: Habermetre