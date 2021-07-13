TSK Spor Gücü, Triatlon Türkiye Kupası Yarışmalarında Önemli Başarılar Elde Etti
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TSK Spor Gücü, Triatlon Türkiye Kupası Yarışmalarında Önemli Başarılar Elde Etti

TSK Spor Gücü, Triatlon Türkiye Kupası Yarışmalarında Önemli Başarılar Elde Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

9-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında Ordu'da düzenlenen Triatlon Türkiye Kupası yarışmalarına TSK Spor Gücü Takımı da katılarak önemli başarılar elde etti.

9-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında Ordu'da düzenlenen Triatlon Türkiye Kupası yarışmalarına TSK Spor Gücü Takımı da katılarak önemli başarılar elde etti. Dereceye giren sporcularımız şöyle:

25-29 yaş grubunda 8 sporcu arasından;

Ulş. Uzm. Çvş Metin AKBABA 1'inci,

Hv. P. Asb. Kd. Çvş. Eyüpcan GENÇ 4'üncü,

35-39 yaş grubunda 27 sporcu arasından;

Dz. Yzb. Dinçer YILMAZ 1'inci

P. Yzb. Kemal ÇOBANYILDIZI 2'nci

Kr. Plt. Bnb. Mehmet ÖĞÜT 3'üncü,

Hv. İkm. Bnb. Ahmet BENGÖZ 5'inci,

Bayanlar 35-39 yaş grubunda 5 sporcu arasından;

Dz. Müh. Bnb. Sinem TUĞRAL KURULTAY 2'nci,

Bayanlar 45-49 yaş grubunda 4 sporcu arasından;

Dz. Diştbp. Alb. Cevlan ERTUĞRUL 1'inci,

Ayrıca Erkekler Genel Klasman'da 86 sporcu arasından;

Ulş. Uzm. Çvş. Metin AKBABA 2'inci,

Dz. Yzb. Dinçer YILMAZ 3'üncü oldu.

Dereceye giren tüm sporcularımızı ve TSK Spor Gücü Takımımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Kaynak: Habermetre

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