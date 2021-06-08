TSK Spor Gücü'nden 89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda başarı
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TSK Spor Gücü'nden 89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda başarı

TSK Spor Gücü'nden 89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda başarı
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü 4x400 Takımı, 89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü 4x400 Takımı, 89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bursa'da icra edilen 'Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda '4x400' Takımımız birinci oldu. 23 yaş altı disk atma müsabakasında da personelimiz Piyade Astsubay Emre Furkan Taşkın Türkiye ikincisi oldu. TSK Spor Gücü'nü ve sporcu personelimizi kutluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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TSK Spor Gücü'nden 89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda başarı - Haberler
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