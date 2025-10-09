2025 yılında TSK'ya (Türk Silahlı Kuvvetleri) yapılacak Sözleşmeli Subay, Astsubay, Uzman Çavuş alımları için henüz resmi olarak taban puanlar açıklanmamıştır. Bazı kaynaklar geçmiş yıllara ve önceki ilanlara göre tahmini rakamlar paylaşsa da, bunlar kesin olmayan bilgilerdir ve resmi ilan çıkana kadar geçerliliği yoktur. Peki, TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş) taban puanları 2025 kaç?

TSK TABAN PUANLARINA DAİR BİLİNENLER VE RESMİ İLANLARDAN GELEN GELENEKSEL VERİLER

• TSK subay, astsubay ve uzman çavuş alımları genellikle ÖSYM KPSS veya MSB (Milli Savunma Bakanlığı) tarafından düzenlenen sınav/sözlü mülakat prosedürlerini içerir.

• Geçmiş ilanlarda KPSS önlisans, lisans ya da ortaöğretim puan türleri kullanılabilmiştir; adayların mezuniyet durumu ve bölümüne göre farklı puan türleri geçerli olmuştur.

• Tabii ki, ilan edilen kadro sayısı ve başvuran adayın puan düzeyi taban puanın şekillenmesinde en önemli faktörlerdir.

NEDEN TABAN PUAN BİLGİLERİ HALA YAYINLANMADI?

• MSB ve İlgili Kurumların ilanları genellikle yılın belli dönemlerinde çıkar; ilan öncesi süreçte şartname hazırlanır, kontenjanlar belirlenir.

• 2025 için ilan şartnamesi henüz yayımlanmamış olabilir.

• İlana ait başvuru süresi başladığında, puan türü, mezuniyet seviyesi, sağlık, güvenlik ve diğer şartlar kesinleşir; ancak bu aşamada taban puanın tahmini dışına çıkması mümkündür.

GEÇMİŞ YILLARDAN TAHMİNİ TABAN PUAN ÖRNEKLERİ

Hazır resmi rakam olmasa da, önceki sözleşmeli subay / astsubay / uzman çavuş ilanlarından elde edilen bilgiler ve aday yorumları ışığında bazı tahmini taban puan aralıkları şu şekilde olmuştur:

Görev Türü / Mezuniyet Seviyesi / Geçmiş Yıllarda Gözlemlenen Taban Puana Yakın Aralık

Sözleşmeli Subay: Lisans (4 yıllık yükseköğretim)70-80 KPSS puanı ve üzerinde adaylar başarıyla yerleşebilmiş

Astsubay: Önlisans ya da lisans, 65-75 KPSS puanı eşiği sıkça karşılaşılmış

Uzman Çavuş: Ortaöğretim / Lise veya özel eğitim şartı varsa 60-70 KPSS puanı adaylar için yeterli olabiliyor

Bu aralıklar, ilan edilen kontenjan bolsa ve başvuru yoğunluğu düşük bölgelerdeki ilanlarda daha düşük olma eğiliminde; büyük şehirlerde ya da çok talep gören alanlarda ise daha yüksek olabiliyor.

2025 İÇİN TAHMİNİ TABAN PUAN SCENARYOLARI

2025 yılına özel koşulları ve önceki yıllardaki eğilimlere göre tahmin edilen taban puanlar:

• Sözleşmeli Subay alımı için lisans mezunlarında 80-85 KPSS civarı bir puan tabanının ilan edilme ihtimali yüksek.

• Astsubay mezuniyeti ile başvuran adaylar için 75-80 KPSS arası bir taban puan olabilir.

• Uzman Çavuş alımında, lise mezunları ortamında ise 65-75 KPSS arasında taban puan beklenebilir.

ADAYLARA ÖNERİLER

• KPSS'ye hazırlanırken puan hedefi yüksek tutun. 90 ve üzeri hedeflemek hem sözleşmeli subay için hem astsubay-uzman çavuş ilanlarında avantaj sağlar.

• Eğitim durumunuza uygun ilanları takip edin: Lisans, önlisans, lise mezunu gibi bölümler farklı ilanlarda kullanılabiliyor. Şartnameyi mutlaka dikkatle okuyun.

• Mülakata hazırlıklı olun: Taban puan kadar mülakat performansı da kilit rol oynar, özellikle sözleşmeli subay ilanlarında.

• Kadro sayısı ve talep edilen branş dikkate alınmalı: Özellikle sağlık, lojistik, makinistlik gibi özel branşlar veya risk bölgeleri için ilanlarda rekabet daha az olabilir; taban puanlar biraz daha düşük gerçekleşebilir.

Resmî kaynaklardan henüz 2025 için TSK sözleşmeli subay, astsubay ve uzman çavuş alımlarına ait taban puan açıklanmamıştır. Geçmiş yıllardan edinilen veriler ve ilanlarda gözlemlenen eğilimler ışığında, yukarıda belirtilen tahmini puan aralıkları adayların yol haritası oluşturmasına yardımcı olabilir.