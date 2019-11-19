TSK soruşturması kapsamında 82'si mavazzaf 133 şüpheli hakkında yakalama kararı
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TSK soruşturması kapsamında 82'si mavazzaf 133 şüpheli hakkında yakalama kararı

TSK soruşturması kapsamında 133 şüpheli hakkında yakalama kararı

19.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 19.11.2019 11:34
TSK soruşturması kapsamında 82'si mavazzaf 133 şüpheli hakkında yakalama kararı

İzmir'de devam eden 'FETÖ' soruşturması kapsamında 82'si muvazzaf 133 asker hakkında gözaltı kararı verildi.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki "FETÖ" soruşturması kapsamında TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve 'mahrem imamlarca' ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 82'si muvazzaf, 133 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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