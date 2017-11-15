TSK Şırnak'ta Teröristlere Göz Açtırmıyor

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde teröristlere yönelik 13 Kasım'da yapılan hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı listede yer alan "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu isimli terörist olduğu belirlendi.



TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde devam eden hava destekli terörle mücadele operasyonunda keşif ve gözetleme vasıtalarıyla operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilmişti. Devam eden operasyon kapsamında 1 teröristte topçu atışıyla etkisiz hale getirildi.



13 Kasım tarihinde icra edilen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı listede aranan Delal Amed kod adlı Hülya Eroğlu olduğu tespit edildi. Ayrıca operasyon kapsamında 1 adet Milan tanksavar füzesi, 1 adet AT-5 tanksavar füzesi, 1 adet RPG-7 roketatar, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 56 adet havan mühimmatı, 5 adet el bombası, bin 191 adet uçaksavar mühimmatı, 25 kilogram amonyum nitrat, 1 ton gıda ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi, tuzaklanmış 10 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.



Şırnak'ta ayrıca güvenlik güçleri tarafından yapılan önleyici kolluk devriyesinde bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist, tabanca ve el bombası ile birlikte yakalandı. Şırnak Beytüşşebap'ta güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 120 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 500 gram C4 plastik patlayıcı ve 14 adet fünye ele geçirildi.



Ağrı Doğubayazıt'ta güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında bin 650 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.



Tunceli'de devam eden operasyonda ise 4 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi, 1 adet LAV, 30 kilogram amonyum nitrat, 695 adet fişek, 1 adet el bombası ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.



Van Özalp'ta güvenlik güçleri tarafından yapılan adli aramada 3 adet tabanca, 145 adet tabanca fişeği, 79 adet piyade tüfeği fişeği ve 1 adet dürbün ele geçirildi, işbirlikçi 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA