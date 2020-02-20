TSK, Serakib hattında bulunan rejim hedeflerini ÇNRA ile vurdu
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TSK, Serakib hattında bulunan rejim hedeflerini ÇNRA ile vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib hattında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.

20.02.2020 14:17 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:17
TSK, Serakib hattında bulunan rejim hedeflerini ÇNRA ile vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (), 'in doğusundaki hattında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib hattında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu. Yerel kaynaklar, TSK'nın Serakib'de rejim hedeflerine düzenlediği topçu atışlarında rejime ait 5 adet topun imha edildiğini açıkladı. - İDLİB

Kaynak: İHA
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