TSK, şehitler için hazırlanan klibi paylaştı

11.10.2019 17:47

TSK'nın sosyal medya hesapları

TSK'nın hazırladığı klip ANKARA - Barış Pınarı Harekatı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürüldü. Tespit edilen hedefler Hava Kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları tarafından ateş altına alındı. Harekat planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Kaynak: AA