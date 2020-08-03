TSK, şehit ve gazi yakınlarını unutmadı
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TSK, şehit ve gazi yakınlarını unutmadı

TSK, şehit ve gazi yakınlarını unutmadı Milli Savunma Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerinin komutanlar tarafından ziyaret edildiğini bildirdi.

03.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:39

TSK, şehit ve gazi yakınlarını unutmadı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerinin komutanlar tarafından ziyaret edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerinin ziyaret edilerek, bayramlarının tebrik edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı dolayısıyla yurt genelindeki şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını tebrik ettik. Asil milletimizin Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlıklı ve mutlu nice bayramlar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

TSK, şehit ve gazi yakınlarını unutmadı

Kaynak: İHA

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