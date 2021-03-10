Son dakika gündem: TSK Savaş Uçakları 'ses üstü test uçuşları' gerçekleştirecek
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Son dakika gündem: TSK Savaş Uçakları 'ses üstü test uçuşları' gerçekleştirecek

10.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:56
Son dakika gündem: TSK Savaş Uçakları 'ses üstü test uçuşları' gerçekleştirecek

Son dakika gündem haberi... Bartın'da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının ses üstü test uçuşları gerçekleştireceği duyurulduBartın Valiliğince yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının planlı uçuşlar kapsamında ses üstü test uçuşları gerçekleştireceğinin duyurularak, "İlimiz...

Bartın'da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının ses üstü test uçuşları gerçekleştireceği duyuruldu

Bartın Valiliğince yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının planlı uçuşlar kapsamında ses üstü test uçuşları gerçekleştireceğinin duyurularak, "İlimiz semalarında 10-12 Mart tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait savaş uçakları ile planlı uçuşlar kapsamında "Ses Üstü Test Uçuşları" gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Yapılacak uçuşlar, hava kuvvetleri komutanlığının ses hızının üzerinde planlı test uçuş faaliyetleri olup, hava durumunun müsait olması halinde söz konusu uçuşların belirtilen günlerde 11.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı bildirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

(Bülent Bostancı/İHA)

Son dakika gündem: TSK Savaş Uçakları 'ses üstü test uçuşları' gerçekleştirecek
Son dakika gündem: TSK Savaş Uçakları 'ses üstü test uçuşları' gerçekleştirecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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