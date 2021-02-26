TSK savaş uçakları Bartın'da "ses üstü test uçuşları" yapacak
Bartın'da Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçakları, "ses üstü test uçuşları" gerçekleştirecek.
Bartın'da Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçakları, "ses üstü test uçuşları" gerçekleştirecek.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bartın semalarında 11.00-17.00 saatlerinde TSK'ya ait savaş uçaklarıyla test uçuşu icra edileceği belirtildi.
Uçuşların planlı "ses üstü test uçuşları" kapsamında yapılacağı aktarılan açıklamada, "Uçuşlar, hava kuvvetleri komutanlığının ses hızının üzerinde planlı test uçuş faaliyetleri olup, önümüzdeki dönemde de belirli günlerde aynı şekilde yapılacağı değerlendirildiğinden uçuşlar öncesinde bilgilendirme yapılacaktır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı