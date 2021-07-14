TSK, Rasulayn'daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'ni onardı
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TSK, Rasulayn'daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'ni onardı

TSK, Rasulayn'daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'ni onardı
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Rasulayn'daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin bakım ve onarımını yaptığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Rasulayn'daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin bakım ve onarımını yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İlk günden bu yana Barış Pınarı bölgesindeki dini yapıların bakım ve onarımına büyük önem veren kahraman TSK, Rasulayn şehir merkezindeki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nin de bakım ve onarımını yaptı." ifadelerine yer verildi.

TSK, Rasulayn'daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'ni onardı
TSK, Rasulayn'daki Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'ni onardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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