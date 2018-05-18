TSK, Personelin Güvenliği için Yerli Yazılımın Kullanacağı Telefon Üretecek

Savunma ve silah teknolojilerine yapılan yatırımlar şimdiler de TSK personelinin güvenliğini sağlamaya yönelmiş durumda. Personeli için güvenliği sağlamak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri telefon üretmeye hazırlanıyor.

ÖZEL MESAJLAŞMA UYGULAMASI OLACAK

TSK'nın üreteceği telefonlara muhtemelen açık kaynak kodlu olan Android'in çok özelleştirilmiş bir sürümü olacak. CNN Türk'ün haberine göre, doğrudan ve dolaylı olarak uygulama yüklenmesinin engelleneceği bu telefonlarda, görüşmelerin kayıt altında olacağı da düşünülüyor.

TSK arasındaki mesajlaşma için de SMS veya WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarının yerine uçtan uca şifreli özel bir mesajlaşma uygulamasının geliştirileceği söyleniyor.

ÖNCELİKLE KRİTİK BÖLGELERDE KULLANILACAK

Bu proje kapsamında geliştirilen telefonlar, öncelikli olarak kritik bölgelerde görev yapan Türk askerine gönderilecek. Şimdilik TSK imzalı telefonun nasıl özelliklere sahip olacağı bilinmiyor.

Ancak bu telefonlar güvenlik odaklı olacağı için arama yapma ve mesajlaşma gibi temel işlevlerin dışında farklı özelliklere sahip olmayacak.