TSK personeli, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafoları onarıyor

TSK personeli, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafoları onarıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yürütüyor.

09.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:31
TSK personeli, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafoları onarıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri () personeli, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yürütüyor.

Milli Savunma Bakanlığının hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK'nın, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayatın normale dönmesi için tamir ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, uzman TSK personeli, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek amacıyla trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yapıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: TSK personeli, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafoları onarıyor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et