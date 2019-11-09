TSK personeli, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafoları onarıyor

09.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:06

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yürütüyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK'nın, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayatın normale dönmesi için tamir ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, uzman TSK personeli, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek amacıyla trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yapıyor.

Kaynak: AA