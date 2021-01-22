TSK Personel Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM'ye sunuldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bakanlığın ihtiyaçları kapsamında hazırlanan ve 17 kanunda düzenlemeler içeren kanun teklifinin, bugün 40 milletvekilinin imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı ihtiyaçları kapsamında hazırlanan 17 kanunda düzenleme yapılan 'Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi', 40 milletvekili tarafından 22 Ocak 2021 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştur" denildi.

Açıklamada, kanun teklifinin öngördüğü değişiklikler şöyle sıralandı:

"Anılan kanun teklifi; uzman erbaşların 55 yaşında emekli olabilmesinin sağlanması, bu kapsamda emeklilik hakkını elde edinceye kadar devlet memuru olarak görev yapan uzman erbaşların da emsallerinin aldığı emekli aylığını almalarının sağlanması, uzman erbaşlara ilk nasıp istihkakı olarak yerli üretim ordu tipi tabanca verilmesi, emekli uzman erbaşların üye olabileceği 2847 sayılı Kanuna tabi 'Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği' adı altında dernek kurulması ve hali hazırdaki uzman erbaş derneklerinin tek çatı altında toplanması, birinci derece kritik illerde terörle mücadele harekatına iştirak eden birliklerde görevli sağlık astsubaylarına ek ödeme yapılmasına imkan verilmesi, sağlık sınıfı yedek subayların özellikle gazilere ve güvenlik güçlerine hizmet veren Sağlık Bakanlığı teşkilleri görevlendirilebilmesi, Milli Savunma Üniversitesi ve bağlılarında, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki diğer okullarda emekli kamu görevlilerinin de ders verebilmesine imkan tanınması, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele ödeme yapılması, devre kaybeden askeri öğrencilerin devre kaybettikleri süre için genel sağlık sigortası kapsamına alınabilmesi, TBMM üyeliğine seçilenlerin milletvekilliği süresince her türlü askerlik işlemlerinin ertelenmesi, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanı'na bağlanması nedeniyle askeri mevzuatta yapılan uyum düzenlemelerini içermektedir."

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı