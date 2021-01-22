TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu (2)

Milli Savunma Üniversitesi ve bağlı kurumları ile TSK bünyesindeki diğer okullarda emekli kamu görevlileri, devlet memurları, emekli TSK personeli, emekli öğretim elemanları ile diğer yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanları ders verebilecek.

Milli Savunma Üniversitesi ve bağlı kurumları ile TSK bünyesindeki diğer okullarda emekli kamu görevlileri, devlet memurları, emekli TSK personeli, emekli öğretim elemanları ile diğer yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanları ders verebilecek.

TBMM Başkanlığına sunulan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması nedeniyle teşkilat değişikliğine uyumun sağlanması için Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklik yapılıyor.

Aynı kanunda, sağlık hizmetleri tazminatı ödenmesinin personele ek fayda sağlaması yerine hak kaybına sebep olması nedeniyle değişikliğe gidiliyor. Buna göre, sağlık astsubayları hariç sağlık hizmetleri tazminatından yararlanan personele, Bazı Askeri Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanun, Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlar ile Asker Hastanelerinde Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili madde hükümlerine göre ek ödeme yapılmayacak.

Sağlık Bakanlığınca talep edilmesi halinde 6756 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, Sağlık Bakanlığına ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilen kurumlarla şehit aileleri, gaziler, TSK personeli ve aileleri ile sınır ötesi ve teröristle mücadele harekatına öncelikle sağlık hizmeti desteği sağlayan Sağlık Bakanlığı teşkillerinde TSK'da yedek subay olarak görevli sağlık sınıfı personel görevlendirilebilecek.

Düzenlemeye göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonuna kadar Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan yükseköğretim kurumlarında sınıf okulu, sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıkları, özel ihtisas okulları, KBRN okulu, istihbarat ve dil okulu, harita yüksek teknik okulu, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı, birlik içi eğitim merkezleri ile meslek içi eğitim ve kurslarda ve benzerlerinde ders vermek üzere görevlendirilen emekli subay ve astsubaylarla devlet memurları, kamu kurum ve kuruluşlarından emekli olup çalışma alanında tanınırlığı ve yetkinliği olanlar ile emekli öğretim elemanları ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı yüksek öğretim kurumlarına görevlendirilen öğretim elemanları hariç diğer yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına, Yükseköğretim Personel Kanunu'nda belirlenen tutarın üç katını geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek.

Bu kapsamda ders vermek üzere görevlendirilecek personel sayısı 1000'i, ödenecek ek ders ücreti haftada 20 saati geçemeyecek.

Teklifle, 1993-2007 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında astsubaylıktan subaylığa geçen ve deniz piyade/deniz istihkam olarak sınıflandırılan personelin teğmenliğe nasıpları, mezun oldukları yıldan önceki yılın 30 Ağustos tarihine götürülürken, güverte/makine/ikmal olarak sınıflandırılan personelin teğmenliğe nasıplarının geriye değil ileriye götürülmesi sonucu söz konu personelin deniz piyade ve deniz istihkamı olarak sınıflandırılan emsallerine kıyasla bir yıl kıdemsiz olmalarına ilişkin mağduriyetin önüne geçilecek.

Buna göre, 1993 yılı dahil olmak üzere 1993-2007 yılları arasında, astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçenlerin nasıpları, astsubaylıktan muvazzaf subaylığa nasbedilme sınavlarını kazandıkları takvim yılının 30 Ağustos tarihine götürülecek. Ancak, nasıpları lehlerine düzeltilenlere bu işlemlerden dolayı geriye doğru maaş, maaş farkı ve benzeri herhangi bir ödeme yapılmayacak. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de bu hükümler uygulanacak.

Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği kurulacak

Kanun teklifiyle, "Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun"un adı, emekli uzman erbaşlar tarafından kurulacak derneğin kanun kapsamına alınması için "Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Emekli Uzman Erbaşlar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun" olarak değiştiriliyor ve kanunun amaç ve kapsam maddelerinde uyum düzenlemesine gidiliyor.

Kanundaki "muharip gazi" ve "malul gazi" tanımlarına, İçişleri Bakanlığına bağlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıkları mensupları eklenerek, üyeliklerinin devamı ve bundan sonraki süreçte bu personele üye olma imkanı sağlanıyor. Bu kapsamda kanunun amaç ve kapsam maddeleri de uyumlaştırılıyor.

Bu kanuna göre kurulacak Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği'nin kurucuları arasında, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından emeklilik, maluliyet ve sağlık nedeniyle ve sözleşmeleri yenilenmeyerek ayrılan uzman erbaşlardan en az 10 yıl görev yapmış olanlar yer alabilecek.

Kanuna göre kurulacak dernek tüzükleri ilgili mülki amire verilecek. Mülki amir, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarının görüşünü alarak tüzüğü inceleyecek. Bu kanuna ve Dernekler Kanunu'na aykırılık ve noksanlık bulunmaması halinde dernek, Dernekler Kütüğüne kaydedilecek ve kayıt tarihinde tüzel kişilik kazanacak.

Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneğine, derneği kurma hakkına sahip olanlar, eşleri ile dul ve yetimleri üye olabilecek.

Söz konusu kanuna tabi olacak dernekleri, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından emeklilik hakkı kazanmadan istifa edenler (savaşanlar hariç ve TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından emeklilik, maluliyet ve sağlık nedeniyle ve sözleşmeleri yenilenmeyerek ayrılan uzman erbaşlardan en az 10 yıl görev yapmış olanların hakları saklı kalmak üzere), mahkeme kararı ile çıkarılanlar, disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle ayırma işlemine tabi tutulanlar, sözleşmeleri feshedilenler ile kamu görevinden çıkarılanlar kuramayacak ve bu derneklere üye olamayacak.

Kanun teklifiyle yeni kurulacak derneğin oluşumu için geçiş düzenlemesi de hüküm altına alınıyor.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman