TSK Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı
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TSK Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

TSK Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Buna göre, "Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik, 26 Şubat 2008 tarihindeki Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulanmaya başlanmıştı.

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