Forbes İlk Sayfadan Verdi: Orta Doğu'nun En Güçlü Ordusu TSK

Savaşın ve kaosun hakim olduğu Orta Doğu'da kuvvetli olarak durmak, sağlam kalmak bu dönemin en güç meselelerinden biri. Bu coğrafya üzerinde bulunan hemen her ülkede yaşanan istikrarsızlık ve iç savaşlar, bölge ülkelerini askeri olarak güçlenmeye sevk ediyor.

TÜRKİYE LİSTENİN İLK SIRASINDA

Dünyanın en güçlü ordularını tespit eden Global Firepower kuruluşu Orta Doğu'nun en güçlü ordularını derledi. Listenin ilk sırasında Türkiye bulunuyor. Dünyanın en prestijli ekonomi dergisi Forbes listeyi ilk sayfalarından duyurdu.

TÜRKİYE'NİN BAŞARISI SÜRPRİZ DEĞİL

Türkiye'nin bu başarısı elbette sürpriz olmadı. Ancak bölgede değerlendirmeye tabi tutulan zengin Suudiler ve teknolojik gizemli İsrailliler de olunca, son 15 yıl içerisinde yapılan atılımlar ile bu noktaya gelen Türkiye için Orta Doğu'da elde edilen bu başarı oldukça önemli görünüyor. Asker, mühimmat sayısı ile bütçe endeksinin oranlanmasıyla elde edilen sıralamada Türkiye, 80 milyar dolarlık sağlam bütçesi ve 356 bin kişilik ordusuyla önemli ülkelerin de bulunduğu listede 0.2491 puanla liderliğini sağladı.

DÜNYA LİSTESİ VERİLERİNDE 8'İNCİ

Türkiye'nin bu başarısı yalnızca Orta Doğu ile sınırlı değil, aynı zamanda dünya listesinde de geçerliliğini gösteriyor. Bu yıl içinde Global Firepower'ın yayınladığı "Dünya listesi" verilerinde 8'inci sırada yer alıyor. İlk üç sırayı ABD, Rusya ve Çin'in paylaştığı en güçlü ordular listesinde Türkiye Almanyada dahil bir çok ülkenin üstünde bulunuyor.

İSRAİL TÜRKİYE'NİN GERİSİNDE

Türkiye'nin birinci sırada yer aldığı Orta Doğu'nun en güçlü orduları listesinde ikinci sırada Mısır yer alırken, üçüncü sırada İsrail bulunuyor. Dev yatırımlarla, özellikle Yemen'de Şii milislere yönelik açtığı savaş ile gündemden düşmeyen Suudi Arabistan ise milyarlarca dolarlık yatırımlarına rağmen listenin 5'inci sırasında kendine yer bulabildi. Ateş hattında bulunan Suriye 7'inci sırada yer alırken, 10 ülkenin yer aldığı tablonun sonunda yer alan ülke ise BAE oldu.