"TSK önümüzdeki günlerde Azerbaycan'a intikal edecek"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TBMM'nin verdiği karar çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri de resmen Azerbaycan'a gitmek üzere hazırlıklarını tamamladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Temel Atma Töreninde konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önümüzdeki günlerde Azerbaycan'a intikal edeceğini bildiren Bakan Akar açıklamasında, "Yakın zamanda Azerbaycan'daki olayları yakından takip ettiniz. Oradaki Azerbaycan Türk'ünün 30 yıldan beri çektiği eza ve cefayı, Ermenistan'ın işgalini Azerbaycan'ın kahraman ordusu orada yaptığı çalışmalar ile son vermiştir. Türkiye olarak daima Azerbaycan Türk'ünün haklı davasında yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bazıları bu olayları son derece çarpık bir şekilde takdim ediyorlar. Hem Türk basının da hem de dünya basının da buna rastlıyoruz. Bu tamamen yanlış. Hiçbir şekilde Azerbaycan ordusu oradaki bölgeyi, şehirleri yakıp yıkmadı. Tam tersine Ermenistan; bölgeyi yakmak ve yıkmak suretiyle oradaki Azerbaycanlı kardeşlerimize her türlü eza ve cefayı 30 yıl boyunca yaptılar. Hatta 27 Haziran'da daha ileriye götürmek suretiyle oradaki diğer toprakları da Tovuz dahil işgal etmeye teşebbüs ettiler. Buna karşılık Azerbaycan ordusu 'dur' dedi ve sonunda da bu noktaya gelindi. Bu konuda yakın işbirliği içerisinde Azerbaycan ile çalışmalarımız devam ediyor. Bu konudaki çalışmaların yanı sıra TBMM'nin verdiği karar çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri de resmen Azerbaycan'a gitmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Önümüzdeki günlerde inşallah bölgeye intikal edecekler. Buradaki en önemli konulardan biri de yine insani konular. Ermenistan her tarafı yakıp yıktı, bunların hepsi görülüyor. Hepsi kayıt altında. Yapılacak her türlü kabalığı, barbarlığı yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Ayrıca gittikleri yerlerde de bir sürü mayın bir sürü el yapımı patlayıcı bırakmak suretiyle bundan sonra gelecek çoluk, çocuk, kadın ne kadar masum insan var ise onların hayatına kast ediyorlar. Türkiye'den gidecek Mehmetçik bu konuda da gereken yardımı sağlayacak. Oradaki mayınları toplayıp çıkarmak suretiyle, etkisiz hale getirmek suretiyle kardeşlerimizin zarara uğramasını önlemeye çalışacak. Ülkemizde ve tüm kardeş coğrafyamızda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ