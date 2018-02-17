TSK'nin Yurt İçindeki Terörle Mücadele Faaliyetleri

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Mardin, Tunceli, Şırnak, Hakkari ve Bitlis'te düzenlenen terörle mücadele operasyonları kapsamında, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Silahlar, el yapımı patlayıcılar ve yapımında kullanılan malzemeler ile anti personel mayınları bulundu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dün yurt içinde gerçekleştirdiği terörle mücadele harekatına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Mardin Nusaybin'de, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte bir adet kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet dragunov keskin nişancı tüfeği, bir adet tabanca ve bir adet el telsizi ele geçirildi.

Tunceli merkezde, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında tespit edilen sığınakta, 100 kilo amonyum nitrat, iki adet jeneratör, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme ve çok miktarda yaşam malzemesi yakalandı.

Şırnak Uludere'de, TSK unsurlarınca icra edilen arazi aramasında iki adet anti personel mayını tespit edilerek imha edildi.

Hakkari merkeze bağlı Ceylanlı köyü kırsal kesiminde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir adet el yapımı patlayıcı ve 700 metre kablo bulunarak imha edildi.

Mardin Dargeçit'te icra edilen arazi aramasında iki adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 8 adet telsiz düzeneği, 20 kilo amonyum nitrat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.

Bitlis merkezde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında ise 3 adet el yapımı patlayıcı, 50 kilo amonyum nitrat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme yakalandı.