TSK'nın yardım uçağını karşılamaya gelen İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "Bugünkü yardım bizim...
TSK'nın yardım uçağını karşılamaya gelen İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "Bugünkü yardım bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz"
01.04.2020 19:28 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:28
TSK'nın yardım uçağını karşılamaya gelen İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "Bugünkü yardım bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz"
Kaynak: AA