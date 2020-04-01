TSK'nın yardım uçağını karşılamaya gelen İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "Bugünkü yardım bizim... TSK'nın yardım uçağını karşılamaya gelen İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "Bugünkü yardım bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz"

TSK'nın yardım uçağını karşılamaya gelen İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "Bugünkü yardım bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz" Kaynak: AA