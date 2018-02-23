TSK'nın Vurduğu Terör Konvoyu ile İlgili İlginç Detay

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de mühimmat yüklü terör konvoyunun vurulması ile ilgili ilginç bir detay açıkladı.

Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afrin'de dün vurulan mühimmat yüklü terör konvoyunda, "Bekle bizi Erdoğan" yazılı olduğunu belirtti. Konvoyu vuran komutanın o andaki duygularını ifade eden sözleri de aktaran Tayyar, "Konvoyu vurunca diyor ki bir komutan; 'mühimmat yüklüydü tereddüt etmeden vurduk, geldiler ve gördüler'" ifadelerine yer verdi.

Tayyar, terör konvoyunu vuran askerler için ise "Yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP