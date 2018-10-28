TSK'nın Suriye Sınırında Bombaladığı Terör Mevzilerinin Görüntüsü
Gaziantep - TSK'nın Suriye sınırında bombaladığı terör mevzilerinin görüntüsüGAZİANTEP, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki sınır hattında bulunan Zur Maghar bölgesindeki terör örgütü PKKYPG mevzilerini topçu atışıyla imha etti.
Gaziantep - TSK'nın Suriye sınırında bombaladığı terör mevzilerinin görüntüsü
GAZİANTEP, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki sınır hattında bulunan Zur Maghar bölgesindeki terör örgütü PKKYPG mevzilerini topçu atışıyla imha etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin Türkiye sınır hattında bulunan ve Şanlıurfa'nın Suruç ile Gaziantep'in Karkamış ilçelerinin karşısına düşen Zur Maghar bölgesindeki terör örgütü PKKYPG mevzilerini topçu atışıyla hedef aldı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Ayn el Arab'ın batısındaki Zur Maghar'da inşa edilen siper ve mevzilerin imha edildiği belirtildi.