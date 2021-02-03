TSK'nın Libya Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik eğitimleri devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TSK'nın Libya Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik eğitimleri devam ediyor

03.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:06
TSK'nın Libya Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik eğitimleri devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik eğitimlerin devam ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik eğitimlerin devam ettiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlerin sürdüğü kaydedildi.

Bu kapsamda Libyalı askerlere "oksijen kaynağı, sahil güvenlik uygulamalı gemi ve üs savunma eğitimleri" verildiği bildirilen paylaşımda, eğitimlere ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Faik Öztrak Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım
Magazin Sezen Aksu Yıldız Tilbe Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Nihat Özdemir Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Kadıköy Otomobil Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TSK'nın Libya Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik eğitimleri devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 19:07:25. #1.14#
title