TSK'nın Libya Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik eğitimleri devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik eğitimlerin devam ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik eğitimlerin devam ettiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlerin sürdüğü kaydedildi.

Bu kapsamda Libyalı askerlere "oksijen kaynağı, sahil güvenlik uygulamalı gemi ve üs savunma eğitimleri" verildiği bildirilen paylaşımda, eğitimlere ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş