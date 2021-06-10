TSK'nın koronavirüs salgını başarılı mücadelesinin formülü: Katı ve sert tedbirler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TSK'nın koronavirüs salgını başarılı mücadelesinin formülü: Katı ve sert tedbirler

TSK'nın koronavirüs salgını başarılı mücadelesinin formülü: Katı ve sert tedbirler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) koronavirüs salgını ile mücadele 'katı ve sert' tedbirlerle devam ediyor.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) koronavirüs salgını ile mücadele 'katı ve sert' tedbirlerle devam ediyor. Sürecin başından bu yana alınan tedbirler sayesinde harekat bölgelerinde tek bir pozitif vakanın dahi yaşanmaması 'büyük bir başarı' olarak nitelendirilirken, söz konusu bölgelerdeki Mehmetçiğin salgına karşı aşılarının yapıldığı, diğer personelin aşılanması çalışmalarının süratle devam ettiği bildirildi.

Koronavirüs salgını ile mücadelede TSK, diğer dünya orduları arasında farklı bir konuma yerleşti. Vaka sayılarının personel mevcudu oranına bakıldığında en az pozitif hastanın olduğu TSK bu başarısıyla önemli birçok ülkenin silahlı kuvvetlerini geride bırakmayı sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, bu başarıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yurt genelinde alınan önlemlere uyumlu olarak Milli Savunma Bakanlığı'nca alınan önlemlerin büyük etkisi oldu. Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde alınan tedbirlerin planlanması ve harfiyen uygulanması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde pozitif vaka sayılarının çok düşük seviyelerde ve kontrol altında tutulmasını sağladı.Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Kovid-19 ile Mücadele Merkezi (KOMMER) bir zincir halinde Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Ordu Komutanlıkları, donanma ve hava üsleri olmak üzere alt kademelere kadar tesis edildi. Merkezdeki faaliyetlerle, Bakanlık, bağlı birlik, karargah ve kurumlarında salgına karşı gerekli korumanın oluşturulması amaçlandı. Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmelerin yakından takip edildiği merkezde takip ve izlemenin yanı sıra planlama, yönetim ve yönlendirme fonksiyonları da yerine getirildi. TSK'da alınan tedbirlerin uygulanma seviyelerinin izlendiği merkezde, vakalara karşı alınacak tedbirler ve tıbbi planlamalarla muhtemel hal tarzları da geliştirildi. 24 saat esasıyla görev yapılan merkezden, Kuvvet Komutanlıklarının Harekat Merkezleri ile telekonferans yöntemi ile görüşülerek çalışmalar ve gelişmeler düzenli olarak değerlendirildi.FAALİYETLERİ AKSATMAYACAK ÖNLEMLERKoronavirüsün yanı sıra terörle mücadelesini de aksatmadan sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri'nde virüsün operasyon bölgelerine sıçramamasına yönelik de önemli tedbirler alındı. Zorunlu olmadıkça personel ve birlik hareketleri asgari seviyeye indirildi. Bunlarla birlikte Kuvvet Komutanlıkları da bazı özel tedbirleri uygulayarak bu başarıya katkı sağladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca muharip gemiler ana üsleri dışındaki limanlara intikal ettirilerek etkin izolasyon tedbirleri uygulandı. Kuvvet Komutanlıklarında pilotlar başta olmak üzere kritik personel ve özel ihtisaslı personelin vardiyalar şeklinde görev yapabilmeleri için tedbirler alındı. Komutanlıklara ait harp silah araç ve gereçleri ile personelin temas ettiği yerler ve ortak kullanılan alanlar düzenli olarak dezenfekte edildi. Tüm bu önlemlerin uygulaması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonlarını ve diğer faaliyetlerini aksatmayacak şekilde gerçekleştirildi. AŞILAMA DEVAM EDİYOR

Katı ve sert uygulanan bu tedbirlerle birlikte Mehmetçiğin aşılanmasına yönelik faaliyetler de hızla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan planlamalar kapsamında onay alan bütün aşılar belirli bir takvim çerçevesinde TSK personeline uygulanıyor. Kovid-19 salgınına karşı geliştirilen aşıların personele uygulanması çalışmaları kapsamında harekat bölgelerindeki personelin aşılanmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Diğer personelin aşılama faaliyetinin halen devam ettiği öğrenildi. Bakanlık yetkilileri, koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen süreç, vakaların tespit şekli, statü dağılımı, garnizonlardaki sivil vaka sayısı gibi birçok etken dikkate alınarak anlık, noktasal ve dinamik tedbirler alınmaya devam edildiğini belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Acı haberi MSB paylaştı! Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir koronaya yenildi
Acı haberi MSB paylaştı! Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir koronaya yenildi
Sağlık Bakanı Koca 3. doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Şu an değerlendirme sürecinde
Sağlık Bakanı Koca 3. doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Şu an değerlendirme sürecinde
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Rahşan Gülşan Kerimcan Durmaz Erkan Petekkaya
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Roland Garros Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TSK'nın koronavirüs salgını başarılı mücadelesinin formülü: Katı ve sert tedbirler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 17:05:56. #1.15#

title