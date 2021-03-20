TSK'nın kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
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TSK'nın kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu

20.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:08
TSK'nın kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), "Kış-2021 Tatbikatı"nda hedefler tam isabetle vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), "Kış-2021 Tatbikatı"nda hedefler tam isabetle vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tankçıların tam isabetle hedefleri vurduğu tatbikata ilişkin görüntülere yer verildi.

Tatbikatta atışların yer aldığı 360 derecelik açıyla çekilmiş görüntüler, MSB'nin YouTube sayfasından izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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