TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi, 1407 mağara kullanılamaz hale...
TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi, 1407 mağara kullanılamaz hale getirildi, 1812 EYP imha edildi.
TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi, 1407 mağara kullanılamaz hale getirildi, 1812 EYP imha edildi
AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri
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