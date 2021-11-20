TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi, 1407 mağara kullanılamaz hale... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi, 1407 mağara kullanılamaz hale...

AA / Sarp Özer - Haberler | Güncel
TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi, 1407 mağara kullanılamaz hale...

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi, 1407 mağara kullanılamaz hale getirildi, 1812 EYP imha edildi.

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi, 1407 mağara kullanılamaz hale getirildi, 1812 EYP imha edildi

AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title