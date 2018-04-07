TSK'nin Irak'ın Kuzeyindeki Hava Destekli Operasyonu
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava destekli operasyonda, uzaktan kumandalı telsiz düzeneğiyle tuzaklanmış el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava destekli operasyonda, uzaktan kumandalı telsiz düzeneğiyle tuzaklanmış el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.
TSK'nin resmi Twitter hesabından Hakurk bölgesindeki hava destekli operasyona ilişkin fotoğraf ve video paylaşıldı.
Videoda, Hakurk'ta süren operasyonda, uzaktan kumandalı telsiz düzeneğiyle tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcının tespiti ve imhası görülüyor.