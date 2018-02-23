TSK'nın Hamlesinin Ardından Youtube, Terör Konvoyunun Vurulma Anını Yeniden Yayınladı

Afrin'de bölgeye terörist ve silah taşıyan PKK/PYD'ye ait 30-40 araçlık konvoy, dün gece Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı kara ateş destek vasıtaları ile vuruldu. Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait konvoyun imha edilmesi ile ilgili görüntüleri resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak Youtube'un teröristlerin vurulduğu ana ilişkin görüntüleri sildiği görüldü. Bu sabah ise video TSK'nın resmi twitter hesabından direkt olarak paylaşıldı. TSK'nın hamlesinin ardından Youtube, terör konvoyunun vurulma anının görüntülerini yeniden paylaştı.

TSK'DAN BİLGİLENDİRME MESAJI GELDİ

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verilmişti:

"PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoy, 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilmiş ve şehirden 15 km kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtaları ile vurulmuştur. Harekat esnasında sadece PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir."

YOUTUBE SİLİNEN VİDEOYU YENİDEN ERİŞİME AÇTI

Terör konvoyunun vurulduğu anın görüntüsü de Twitter'dan paylaşıldı ve Youtube'a yüklendi. Ancak Youtube konvoyun vurulduğu ana ilişkin görüntüleri silmişti.

Videoya ulaşmak isteyenlerin karşısına "Bu video, YouTube'un şiddet barındıran veya görsel açıdan rahatsız edici içeriğe ilişkin politikasını ihlal ettiği için kaldırıldı" yazısı çıkıyordu.

Saat 9.50 itibarıyla YouTube silinen videoyu yeniden erişime açtı.

YOUTUBE'TAN AÇIKLAMA: YANLIŞLIKLA KALDIRILDI

Konuyla ilgili YouTube'tan gelen açıklama ise şöyle:

"YouTube'da kullanıcılarımızın Topluluk Kuralları olarak adlandırdığımız ilkeleri bildiğine güvenmekte ve bu ilkeleri ihlal ettiğine inandıkları videoları işaretlemelerini temel almaktayız. İşaretlenen tüm içerikler hızlı şekilde inceledikten sonra söz konusu kuralları ihlal ettiği anlaşılırsa video kaldırılmaktadır. Nadiren, kullanıcılar tarafından işaretlenen ya da ekiplerimiz tarafından belirlenen bir videonun yanlışlıkla kaldırılması söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durum fark edildiğinde, içeriğin incelenmesinin ardından kaldırılan videonun veya kanalın tekrar açılmasını da içerecek şekilde, gerekli adımlar atılmaktadır."

BU SABAH TSK, RESMİ TWİTTER ADRESİNDEN PAYLAŞTI

Bu sabah ise TSK'nın Twitter hesabından teröristlerin vurulduğu anın videosu doğrudan yüklenerek paylaşıldı.