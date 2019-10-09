"TSK'nın evlatları, Barış Pınarı Harekatını da üstün başarıyla tamamlayacaktır"

09.10.2019 23:06

Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bedri İnce, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın üstün başarıyla tamamlanacağına inançlarının tam olduğunu bildirdi.

İnce yaptığı yazılı açıklama ile Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bugün başlayan harekatın önemine dikkati çeken İnce, şunları kaydetti:

"Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından bugün Barış Pınarı Harekatı başlatılmıştır. Mazisi kahramanlıklarla dolu olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin evlatları, milleti ve devletinden aldığı destek ile her zaman olduğu gibi Barış Pınarı Harekatını da üstün başarıyla tamamlayacaktır. Buna kanaatimiz, inancımız tamdır. Bu vesileyle Türk Armatörler Birliği olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimize sonsuz desteğimizi bir kez daha teyit eder, vatanı, ülkesi, milleti ve devleti için hiçbir zaman canını esirgemeyen Türk Ordusunun kahraman evlatlarına, evlatlarımıza ve Mehmetçiğimize başarılar dileriz."

Kaynak: AA