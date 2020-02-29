TSK'nın Esed rejimine verdiği karşılıkta generallerin de öldüğü iddia edildi

29.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:54

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurları arasında 2 generalin de olduğu öne sürüldü.

Esed rejimi yanlısı bazı sosyal medya hesaplarında, Esed'in kardeşi Mahir Esed'in komutasındaki Suriye Cumhuriyet Muhafızları 124'üncü sancağının komutanı Tümgeneral Burhan Rehmun ile Tuğgeneral İsmail Ali, Albay Mazen Fervati ve Yarbay Muhammed Hammud'un TSK'nın İdlib'deki topçu atışları sonucu öldüğü iddia edildi.

Rejimin resmi medya organlarında ise ordu rejim güçlerinin kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde İstanbul Milletvekilleriyle Buluşma Programı'nda yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Şu ana kadar 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsuru, artık rejim unsuru da demeyelim, onların askerleri öldürüldü." demişti.



Suriye'nin İdlib kentinde önceki gün rejim unsurlarının saldırısı sonucu 34 Türk askeri şehit düşmüştü.

Kaynak: AA