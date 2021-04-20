TSK'nın E-7T HİK uçağı, ilk defa farklı NATO ülkesi hava sahasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TSK'nın E-7T HİK uçağı, ilk defa farklı NATO ülkesi hava sahasında

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'NATO Güvence Tedbirleri' kapsamında, E-7T HİK uçağı ile ilk defa başka NATO ülkesi hava sahasında görev gerçekleştirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'NATO Güvence Tedbirleri' kapsamında, E-7T HİK uçağı ile ilk defa başka NATO ülkesi hava sahasında görev gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, E-7T HİK uçağımız tarafından ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra edildi. 16 Nisan'da Romanya hava sahasında gerçekleşen görevde, Romanya Kontrol İhbar Merkezi ile Link-16 üzerinden hava resmi paylaşımı yapıldı. Romanya hava sahasındaki görev kapsamında, elektronik destek ile deniz resmi oluşturma ve paylaşma faaliyeti de icra edilerek İspanya'da bulunan CAOC (Combined Air Operations Centre) Torrejon'a tespitlerin bildirimi sağlandı" denildi.


TSK'nın E-7T HİK uçağı, ilk defa farklı NATO ülkesi hava sahasında
TSK'nın E-7T HİK uçağı, ilk defa farklı NATO ülkesi hava sahasında
TSK'nın E-7T HİK uçağı, ilk defa farklı NATO ülkesi hava sahasında
TSK'nın E-7T HİK uçağı, ilk defa farklı NATO ülkesi hava sahasında
TSK'nın E-7T HİK uçağı, ilk defa farklı NATO ülkesi hava sahasında
TSK'nın E-7T HİK uçağı, ilk defa farklı NATO ülkesi hava sahasında
TSK'nın E-7T HİK uçağı, ilk defa farklı NATO ülkesi hava sahasında
TSK'nın E-7T HİK uçağı, ilk defa farklı NATO ülkesi hava sahasında
TSK'nın E-7T HİK uçağı, ilk defa farklı NATO ülkesi hava sahasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Lahana toplarken eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı
Lahana toplarken eşini tüfekle öldüren koca tutuklandı
Mahkemeden emsal karar! Borçlunun kripto parası haciz işlemi için menkul kıymet olarak sayıldı
Mahkemeden emsal karar! Borçlunun kripto parası haciz işlemi için menkul kıymet olarak sayıldı
İki kişinin ölümüne neden olan sürücüsüz Tesla kazasına federal inceleme başlatıldı
İki kişinin ölümüne neden olan sürücüsüz Tesla kazasına federal inceleme başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Yıldırım Akbulut
Magazin Müjde Ar Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TSK'nın E-7T HİK uçağı, ilk defa farklı NATO ülkesi hava sahasında
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:26:56. #1.15#

title