TSK'nın E-7T HİK uçağı, ilk defa farklı NATO ülkesi hava sahasında

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'NATO Güvence Tedbirleri' kapsamında, E-7T HİK uçağı ile ilk defa başka NATO ülkesi hava sahasında görev gerçekleştirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'NATO Güvence Tedbirleri' kapsamında, E-7T HİK uçağı ile ilk defa başka NATO ülkesi hava sahasında görev gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, E-7T HİK uçağımız tarafından ilk defa başka bir NATO ülkesi hava sahasında görev icra edildi. 16 Nisan'da Romanya hava sahasında gerçekleşen görevde, Romanya Kontrol İhbar Merkezi ile Link-16 üzerinden hava resmi paylaşımı yapıldı. Romanya hava sahasındaki görev kapsamında, elektronik destek ile deniz resmi oluşturma ve paylaşma faaliyeti de icra edilerek İspanya'da bulunan CAOC (Combined Air Operations Centre) Torrejon'a tespitlerin bildirimi sağlandı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı