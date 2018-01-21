TSK'nın Afrin Harekatı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de, "dost ve bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak" amacıyla "Zeytin Dalı" ismiyle başlattığı harekatı değerlendirdi.

Konukoğlu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır" sözünün, Zeytin Dalı harekatına Türk milletin bakış açısının şablonu olduğuna vurgulayarak, "Allah kahraman ordumuzu muzaffer eylesin. Yüreğimiz kahraman ordumuzun her bir ferdinin burnu kanamadan harekatı tamamlaması için atıyor" dedi. "Gün, her türlü siyasi ve ekonomik değerlendirmeyi bir kenara bırakıp, milletçe bir ve beraber olma, dayanışma, kucaklaşma ve kenetlenme günüdür" diyen Konukoğlu, Zeytin Dalı harekatının başarısının, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ve haklılığından kaynaklanan gücünün "yedi düvele" bir kez daha ispatlanması anlamını taşıyacağını söyledi. Suriye halkının Türk milletinin komşu olmaktan öte dost ve kardeş olduğuna dikkati çeken Konukoğlu, "Zeytin Dalı harekatı, Türkiye'nin güvenliği için olduğu kadar, Suriye halkının da huzur ve güveni açısından önem taşıyor" diye konuştu.

Konukoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın şahsında harekatı planlayan, karar veren ve gerçekleştiren sivil - asker herkesin kahraman olduğuna vurgu yaparak, teşekkür etti. - GAZİANTEP