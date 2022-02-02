TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi bir yıl daha uzatılıyor - Haberler
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TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi bir yıl daha uzatılıyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi bir yıl daha uzatılıyor

TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi bir yıl daha uzatılıyor.

TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi bir yıl daha uzatılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Aden Körfezi'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'ye sunuldu.

Tezkerede, Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin sağlanması ve terör ile mücadele kapsamında görev süresinin 10 Şubat 2022 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasının öngörüldüğü belirtiliyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Aden Körfezi, Türkiye, TBMM, TSK, Politika, Haber

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