Suriye'de TSK, MİT ve ÖSO'dan, PYD'ye Karşı Ortak Operasyon Düzenledi: Hedefte Afrin Vardı!

Azez'de, PYD'li teröristler tarafından Afrin'de patlatılmak üzere hazırlanan bir bombalı araç; MİT, TSK ve Özgür Suriye Ordusuna ait güvenlik güçleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla geçirildi.

BOMBALI ARAÇ AFRİN'E GÖNDERİLMEK ÜZERE YOLA ÇIKTI

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre; istihbarat birimlerinin takibinde olan teröristlerin hazırladıkları bombalı araç, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı Harekat Alanı'na sokulmaya çalışıldı. Ve buradan Afrin'e gönderilmesi planlandığı ifade edildi.

PATLAMASI HALİNDE FACİAYA NEDEN OLACAKTI

Aracın ele geçirilmesi akabinde bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildiği, aracın gizli bölmelerine çok sayıda plastik patlayıcı yerleştirilerek etkisinin artırılması için mayın ve tüp ile kuvvetlendirildiği, patlaması halinde geniş çaplı hasar verebileceği aktarıldı.