TSK mensubu 176 muvazzaf asker için gözaltı kararı

Türkiye'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) Fetö yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında 176 muvazzaf asker için gözaltı kararı çıktı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada; hakkında yakalama emri verilen askerlerden 100'ü Kara Kuvvetleri, 33'ü Hava Kuvvetleri, 37'si Deniz Kuvvetleri ve altısı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup olduğu bilgisi yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle