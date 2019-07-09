TSK mensubu 176 muvazzaf asker için gözaltı kararı
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna'da Konuşuyor

TSK mensubu 176 muvazzaf asker için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) Fetö yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında 176 muvazzaf asker için gözaltı kararı çıktı.

TSK mensubu 176 muvazzaf asker için gözaltı kararı

Türkiye'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) Fetö yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında 176 muvazzaf asker için gözaltı kararı çıktı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada; hakkında yakalama emri verilen askerlerden 100'ü Kara Kuvvetleri, 33'ü Hava Kuvvetleri, 37'si Deniz Kuvvetleri ve altısı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup olduğu bilgisi yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et