- TSK mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği timleri, Azerbaycan birliklerine eğitim veriyor
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- TSK mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği timleri, Azerbaycan birliklerine eğitim veriyor

22.12.2020 13:56 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:13

- TSK mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği timleri, Azerbaycan birliklerine eğitim veriyor Türk Silahlı Kuvvetleri mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapan timleri, Azerbaycan'da faaliyetlerini sürdürüyor.

- TSK mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği timleri, Azerbaycan birliklerine eğitim veriyor

BAKÜ - Türk Silahlı Kuvvetleri mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapan timleri, Azerbaycan'da faaliyetlerini sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri mayın temizleme ve el yapımı patlayıcı cihazlar uzmanları tarafından, bölgedeki mayınların bulunması ve imha edilmesi konusunda Azerbaycan birliklerine eğitimler verildiği bildirildi. Tatbikatlarda, mayın ve patlayıcıların bulunduğu alanda kazıcılar bölgeyi keşfe çıktıktan sonra özel ekipmanlı timler eğitimli köpekler kullanarak mayın bulma ve temizleme eğitimleri alıyor. Hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki mayın temizleme çalışmalarına Türk uzmanların da katılacağı aktarıldı.

- TSK mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği timleri, Azerbaycan birliklerine eğitim veriyor
- TSK mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği timleri, Azerbaycan birliklerine eğitim veriyor
- TSK mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği timleri, Azerbaycan birliklerine eğitim veriyor
- TSK mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği timleri, Azerbaycan birliklerine eğitim veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

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