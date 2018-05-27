Tsk: "Mardin Nusaybin'de Hudut Hattındaki Birliklerimize Saldırı Hazırlığında Oldukları Tespit...
IHAAW133342-GEN/27-05-2018 - TSK: "Mardin Nusaybin’de hudut hattındaki birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir" 27.05.2018 13:33:42 TSI NNNN.
27 Mayıs 2018 Pazar 13:39
IHAAW133342-GEN/27-05-2018
- TSK: "MardinNusaybin'de hudut hattındaki birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir" 27.05.2018 13: 33: 42 TSI NNNN - ANKARA