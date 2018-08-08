Tsk: "Mardin Nusaybin'de Hudut Hattında Görevli Güvenlik Güçleri Tarafından Meşru Savunma...
IHAAW160027-GEN/08-08-2018 - TSK: "Mardin Nusaybin’de hudut hattında görevli güvenlik güçleri tarafından meşru savunma kapsamında yapılan atışlar neticesinde bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
TSK: "Mardin Nusaybin'de hudut hattında görevli güvenlik güçleri tarafından meşru savunma kapsamında yapılan atışlar neticesinde bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir." 08.08.2018 16: 00: 27 TSI
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