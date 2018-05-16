Tsk: "Mardin/nusaybin'de, Hudut Hattında Görevli Güvenlik Güçleri Tarafından Meşru Müdafaa...

Tsk: "Mardin/nusaybin'de, Hudut Hattında Görevli Güvenlik Güçleri Tarafından Meşru Müdafaa...

IHAAW142958-GEN/16-05-2018 - TSK: "Mardin/Nusaybin’de, hudut hattında görevli güvenlik güçleri tarafından meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Tsk:

IHAAW142958-GEN/16-05-2018

- TSK: "Mardin/Nusaybin'de, hudut hattında görevli güvenlik güçleri tarafından meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir." 16.05.2018 14: 29: 58 TSI
NNNN - ANKARA

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