Tsk: "Mardin/nusaybin'de, Hudut Hattında Görevli Güvenlik Güçleri Tarafından Meşru Müdafaa...
IHAAW142958-GEN/16-05-2018 - TSK: "Mardin/Nusaybin’de, hudut hattında görevli güvenlik güçleri tarafından meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
IHAAW142958-GEN/16-05-2018
- TSK: "Mardin/Nusaybin'de, hudut hattında görevli güvenlik güçleri tarafından meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir." 16.05.2018 14: 29: 58 TSI
NNNN - ANKARA