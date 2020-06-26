TSK, Libya'da sivillerin evlerine güvenli dönüşü için mayın temizliğinde milli teknolojiyle...
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TSK, Libya'da sivillerin evlerine güvenli dönüşü için mayın temizliğinde milli teknolojiyle...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ekipleri, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'tan çekilirken tuzakladığı mayın ve patlayıcıların imha çalışmalarında milli teknolojiyi kullanıyor.

26.06.2020 14:54 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:59

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ekipleri, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'tan çekilirken tuzakladığı mayın ve patlayıcıların imha çalışmalarında milli teknolojiyi kullanıyor.

TSK Mayın, Patlayıcı Madde Arama ve İmha (EOD) timleri, Trablus'un güneyindeki yerleşim bölgelerinde Hafter milisleri tarafından tuzaklanmış mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) ve savaşın geride bıraktığı patlayıcıları temizlemek ve sivillerin evlerine güvenli dönüşünü sağlamak için yerli üretim robotik sistemlerden yararlanıyor.

Libya'da sivil halkın evlerine güvenli dönüşünü sağlamak için Libya makamlarının daveti üzerine bu ülkeye gelen TSK'ya bağlı patlayıcı ve mayın imha uzmanları, modern ekipmanları, robotik sistemleri, milli teknolojileri ve teknik saha tecrübelerini kullanarak Libya ordusuyla birlikte faaliyetlerini sürdürüyor.

Hafter milislerinin başkentin güneyinde sivil yerleşim bölgelerine tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılar nedeniyle şu ana kadar aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 39 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Halife Hafter, Nisan 2019'da emrindeki milislere başkente saldırı emri vererek Libya'yı şiddet sarmalına sürüklemişti. Aradan geçen bir yılın sonunda, Libya ordusu karşısında başkentin güneyinden çekilmek zorunda kalan Hafter milislerinin, sivil yerleşim bölgelerine, evlere ve gündelik eşyalara patlayıcı ve mayın tuzakladığı ortaya çıkmıştı.

TSK, Libya'da sivillerin evlerine güvenli dönüşü için mayın temizliğinde milli teknolojiyle...

Kaynak: AA

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