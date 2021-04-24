TSK, Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine yönelik operasyon başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

TSK, Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine yönelik operasyon başlattı

TSK, Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine yönelik operasyon başlattı
BBC - Haberler | Dünya

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta operasyon başlatıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta operasyon başlatıldığını duyurdu. Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil'e yönelik hava harekatına, topçu ve komando birliklerinin de destek verdiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Kuzey Irak'ta Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil'deki PKK hedeflerini ateş altına aldığı bildirildi.

Harekata F-16'ların yanı sıra sınırdaki topçu birlikleri ve ileri üs bölgelerindeki ateş destek unsurlarının da katıldığı kaydedildi.

Komando timleri de daha önceden belirlenen noktalara indirildiği bildirilrken, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak'ta!" şeklinde paylaşım yapıldı.

BBC
Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı
Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı
Son Dakika: Metina'ya kara harekatı başladı! Terör örgütü PKK'ya ait hedefler bir bir vuruluyor
Son Dakika: Metina'ya kara harekatı başladı! Terör örgütü PKK'ya ait hedefler bir bir vuruluyor
Son Dakika: Metina'ya düzenlenen operasyonda büyük başarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadan gelen ilk bilgileri verdi
Son Dakika: Metina'ya düzenlenen operasyonda büyük başarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadan gelen ilk bilgileri verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Vedat Bilgin Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Ebru Şallı Seren Serengil
Spor Ali Koç Ömer Ali Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TSK, Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine yönelik operasyon başlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 18:34:44. #1.14#

title